Стало известно, каким должен быть размер вклада для получения «второй зарплаты»

Для получения дохода, сопоставимого со средней заработной платой в РФ, необходимо иметь на вкладе 8,5 млн рублей. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игоря Алутина.

По его словам, с января 2025 года данная сумма увеличилась на 67%. Раньше она составляла 5,1 млн рублей без учета налогов. Если учитывать НДФЛ, то для получения сопоставимого с зарплатой дохода надо иметь на вкладе 9,6–9,7 млн рублей.

В мае средняя номинальная заработная плата в РФ составляла 99,4 тыс. рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Сумма, которая должна быть на депозите для такого дохода, выросла из-за падения ставок по вкладам. В начале января текущего года ставки держались на уровне 20,95% годовых, но к 18 августа 2025 года они упали до 13,98% годовых.

«Вклады демонстрируют устойчивый спрос, доходность по ним остается привлекательной, несмотря на падение ставок», — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что у россиян по-прежнему есть возможность найти варианты для фиксации доходности выше прогнозируемой инфляции. Также он обратил внимание на важность диверсификации активов ради сохранения имеющегося уровня доходов.

