Мосбиржа приостановила торги

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 15:23 мск. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

По ее информации, торги на срочном рынке будут возобновлены в 15:55 мск.

«Система торгов доступна для подключения/снятия заявок с 15:40 мск», — сказано в сообщении.

Причина приостановки не называется.

Вечером 2 сентября индекс Мосбиржи (IMOEX2) снизился на 1,65%, опустившись на минимуме до 2841,94 пункта, следует данных торгов на 20:50. Позже рынок частично отыграл снижение: к 21:35 падение сократилось до 1,54% и индекс остановился на отметке 2845,17 пункта.

Снижение произошло после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он «очень разочарован» российским коллегой Владимиром Путиным.

В тот день Трамп вновь заявил, что очень разочарован в Путине из-за продолжения боевых действий на Украине.

Ранее Центробанк РФ приостановил торги акциями «Южуралзолота».