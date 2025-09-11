На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Уральском заводе гражданской авиации сменился председатель совета директоров

«Ведомости»: Михаил Погосян ушел с поста главы совета директоров УЗГА
Алексей Даничев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Бывший генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ректор Московского авиационного института Михаил Погосян ушел с поста главы совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

По словам собеседников издания, новым председателем совета директоров предприятия стал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Погосян, курировавший гражданские проекты и вопросы финансирования, продолжает оставаться в составе совета директоров УЗГА.

Холдинг «Технодинамика», во главе которого находится Насенков, владеет более 50% акций авиастроительного предприятия.

27 июня стало известно, что Уральский завод гражданской авиации неожиданно заменил конструктора многоцелевого самолета «Байкал».

Ранее в России заявили о тупиковой ситуации в разработке самолета «Байкал».

