На Уральском заводе гражданской авиации сменился председатель совета директоров

Бывший генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ректор Московского авиационного института Михаил Погосян ушел с поста главы совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

По словам собеседников издания, новым председателем совета директоров предприятия стал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Погосян, курировавший гражданские проекты и вопросы финансирования, продолжает оставаться в составе совета директоров УЗГА.

Холдинг «Технодинамика», во главе которого находится Насенков, владеет более 50% акций авиастроительного предприятия.

27 июня стало известно, что Уральский завод гражданской авиации неожиданно заменил конструктора многоцелевого самолета «Байкал».

Ранее в России заявили о тупиковой ситуации в разработке самолета «Байкал».