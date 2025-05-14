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В России заявили о тупиковой ситуации в разработке самолета «Байкал»

Трутнев заявил, что производство самолета «Байкал» не ожидается
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В настоящее время разработка самолета «Байкал» зашла в тупик. Об этом заявил заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета «Байкал» у нас не ожидается», — сказал зампред кабмина.

В сентябре прошлого года Трутнев сообщил, что стоимость самолета «Байкал» снизилась почти в два раза — с 455 миллионов до 260 миллионов рублей. Помимо этого вице-премьер рассказал, что удалось найти решение, благодаря которому для взлета «Байкала» потребуется полоса короче, чем раньше.

В феврале 2025 года Министерство промышленности и торговли РФ опровергло сообщения о замораживании проекта регионального самолета «Байкал». В ведомстве подчеркнули, что проект продолжит развитие.

Ранее Путин заявил о необходимости строить в России больше собственных самолетов.

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