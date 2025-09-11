На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго объяснили ужесточение правил биржевых торгов бензином

Минэнерго: правила биржевых торгов бензином были изменены для стабилизации цен
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ужесточение правил биржевых торгов бензином направлено на стабилизацию цен на топливо. Об этом РИА Новости заявили в Министерстве энергетики России.

В ведомстве отметили, что проводились консультации по изменениям механики торгов на бирже бензином с нефтяными компаниями и крупнейшими трейдерами, а также с ФАС и Центробанком. Почти все участники рынка поддержали эти меры, которые направлены на стабилизацию ситуации с ценами и уменьшение завышенного спроса.

В Минэнерго подчеркнули, что ужесточение правил биржевых торгов носит краткосрочный временный характер и позволит сохранить рыночные принципы ценообразования, ликвидность и прозрачность операций на бирже.

С понедельника на Петербургской бирже были ужесточены требования к заявкам на покупку бензина.

4 сентября глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на внутреннем рынке топлива создается искусственный ажиотаж, так как недобросовестные предприниматели пытаются заработать на спекулятивных ожиданиях потребителей.

Ранее чиновники объяснили нехватку бензина в Нижегородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами