В Минэнерго объяснили ужесточение правил биржевых торгов бензином

Ужесточение правил биржевых торгов бензином направлено на стабилизацию цен на топливо. Об этом РИА Новости заявили в Министерстве энергетики России.

В ведомстве отметили, что проводились консультации по изменениям механики торгов на бирже бензином с нефтяными компаниями и крупнейшими трейдерами, а также с ФАС и Центробанком. Почти все участники рынка поддержали эти меры, которые направлены на стабилизацию ситуации с ценами и уменьшение завышенного спроса.

В Минэнерго подчеркнули, что ужесточение правил биржевых торгов носит краткосрочный временный характер и позволит сохранить рыночные принципы ценообразования, ликвидность и прозрачность операций на бирже.

С понедельника на Петербургской бирже были ужесточены требования к заявкам на покупку бензина.

4 сентября глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на внутреннем рынке топлива создается искусственный ажиотаж, так как недобросовестные предприниматели пытаются заработать на спекулятивных ожиданиях потребителей.

