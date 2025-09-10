Чиновники объяснили нехватку бензина в Нижегородской области

Перебои с поставками топлива на заправки Нижегородской области связаны с «корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов». Об этом пишет НИА Нижний Новгород со ссылкой на представителей регионального министерства энергетики и ЖКХ.

При этом чиновники связали нехватку бензина со «сложной производственно-экономической ситуацией» на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В то же время министерство заверило, что на нефтебазах имеются достаточные запасы топлива для удовлетворения спроса.

В начале сентября жители Нижнего Новгорода начали массово жаловаться на дефицит топлива. На многих автозаправочных станциях уже несколько дней подряд отсутствует бензин, причем особенно остро ощущается нехватка популярных марок АИ-92 и АИ-95. По информации источника издания, нижегородские АЗС вынуждены работать в режиме «от бензовоза до бензовоза», а некоторые даже временно закрываются из-за отсутствия топлива.

«Основная причина — сочетание снижения производства [топлива] и сохраняющегося сезона повышенного спроса. <…> Решить дефицит можно только двумя способами: увеличить предложение или сократить спрос», — прокомментировал «Известиям» ситуацию аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

По информации эксперта, на дефицит бензина повлияло одновременно снижение производства бензина и высокий сезонный потребительский спрос. В результате нефтеперерабатывающие заводы не успевают покрывать необходимый объем.

4 сентября глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на внутреннем рынке топлива создается искусственный ажиотаж, так как недобросовестные предприниматели пытаются заработать на спекулятивных ожиданиях потребителей.

