На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чиновники объяснили нехватку бензина в Нижегородской области

Нехватку бензина в Нижегородской области объяснили сложной ситуацией на НПЗ
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Перебои с поставками топлива на заправки Нижегородской области связаны с «корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов». Об этом пишет НИА Нижний Новгород со ссылкой на представителей регионального министерства энергетики и ЖКХ.

При этом чиновники связали нехватку бензина со «сложной производственно-экономической ситуацией» на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В то же время министерство заверило, что на нефтебазах имеются достаточные запасы топлива для удовлетворения спроса.

В начале сентября жители Нижнего Новгорода начали массово жаловаться на дефицит топлива. На многих автозаправочных станциях уже несколько дней подряд отсутствует бензин, причем особенно остро ощущается нехватка популярных марок АИ-92 и АИ-95. По информации источника издания, нижегородские АЗС вынуждены работать в режиме «от бензовоза до бензовоза», а некоторые даже временно закрываются из-за отсутствия топлива.

«Основная причина — сочетание снижения производства [топлива] и сохраняющегося сезона повышенного спроса. <…> Решить дефицит можно только двумя способами: увеличить предложение или сократить спрос», — прокомментировал «Известиям» ситуацию аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

По информации эксперта, на дефицит бензина повлияло одновременно снижение производства бензина и высокий сезонный потребительский спрос. В результате нефтеперерабатывающие заводы не успевают покрывать необходимый объем.

4 сентября глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на внутреннем рынке топлива создается искусственный ажиотаж, так как недобросовестные предприниматели пытаются заработать на спекулятивных ожиданиях потребителей.

Ранее ФАС объяснила причины роста цен на бензин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами