На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк выпустил облигации с привязкой к портфелю потребительских кредитов

На бирже размещены облигации Альфа-Банка на 10 млрд рублей
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА «Новости»

Альфа-Банк завершил размещение ценных бумаг, обеспеченных портфелем потребительских кредитов, объем выпуска составил 10 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В банке сообщили о большом количестве заявок на облигации от инвесторов. Большинство из них, как уточняется, являются физлицами.

«Мы планируем масштабировать направление секьюритизации бизнеса и продолжать выпускать облигации с залогом, обеспеченным розничными кредитами», — сообщила — отметила руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-Банка Юлия Лапшина.

Она добавила, что для банковского сектора такие сделки имеют большое значение, так как позволяют банкам эффективно высвобождать капитал, привлекать ликвидность и продолжать динамично развиваться.

Уточняется, что впервые банк провел сделку по секьюритизации розничных кредитов в июне текущего года. Новая сделка cтала первой эмиссией облигаций, где в качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов, выданных Альфа-Банком.

Подчеркивается, что новые кредиты в состав залогового обеспечения включаться не будут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами