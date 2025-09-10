Альфа-Банк выпустил облигации с привязкой к портфелю потребительских кредитов

На бирже размещены облигации Альфа-Банка на 10 млрд рублей

Альфа-Банк завершил размещение ценных бумаг, обеспеченных портфелем потребительских кредитов, объем выпуска составил 10 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В банке сообщили о большом количестве заявок на облигации от инвесторов. Большинство из них, как уточняется, являются физлицами.

«Мы планируем масштабировать направление секьюритизации бизнеса и продолжать выпускать облигации с залогом, обеспеченным розничными кредитами», — сообщила — отметила руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-Банка Юлия Лапшина.

Она добавила, что для банковского сектора такие сделки имеют большое значение, так как позволяют банкам эффективно высвобождать капитал, привлекать ликвидность и продолжать динамично развиваться.

Уточняется, что впервые банк провел сделку по секьюритизации розничных кредитов в июне текущего года. Новая сделка cтала первой эмиссией облигаций, где в качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов, выданных Альфа-Банком.

Подчеркивается, что новые кредиты в состав залогового обеспечения включаться не будут.