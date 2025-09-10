Россияне назвали главные проблемы при покупке одежды

По 40% опрошенных россиян назвали основными сложностями при обновлении гардероба поиск одежды на свой размер и рост, несоответствие реальной вещи фотографии на сайте и ощутимый рост цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного МТС AdTech и МТС Банком (есть у «Газеты.Ru»).

Еще по 26% респондентов отметили, что им не хватает информации о товаре и местах, где можно было бы купить что-то оригинальное. Каждый пятый участник опроса — 19% — признался, что не может определиться со стилем. При этом 95% опрошенных россиян не пользуются услугами стилистов.

Решение о покупке новой одежды большинство респондентов — 59% — принимают в зависимости от совокупности факторов: цена, необходимость. Каждый пятый опрошенный — 22% — купит вещь сразу, если она нравится, а 19% готовы подождать распродажу.

«За последние несколько лет изменилось само понимание моды: она перестала быть жестким правилом и превратилась в игру с разными правилами для разных аудиторий. Кто-то стремится следовать остромодным и коротким трендам, кто-то пропагандирует сокращение потребления и медленную моду», — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян старше 18 лет. Опрос допускал множественность вариантов ответа.

Ранее сообщалось, что Минпромторг не получал заявок от торговых марок одежды на возвращение в РФ.