Минпромторг не получал заявок от торговых марок одежды на возвращение в РФ

Чекушов: Минпромторг не получал заявок от торговых марок одежды на возвращение в РФ
Shutterstock

Минпромторг РФ не получал заявок от зарубежных торговых марок одежды на возвращение в Россию. Об этом ТАСС рассказал замглавы министерства Роман Чекушов.

«По крайней мере от торговых компаний, которые могут продаваться в наших сетях или магазинах, таких как Uniqlo, заявок не поступало», — сказал он.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут рассматривать возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно – не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Мишустин отметил, что все решения по возвращению западного бизнеса в Россию будут приниматься индивидуально специальной комиссией.

Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные компании, ранее покинувшие российский рынок, планируют возобновить деятельность в стране. Однако, по словам главы государства, интересы отечественного бизнеса будут приоритетными.

Ранее эксперт рассказал, что изменится для россиян, когда вернутся западные бренды.

