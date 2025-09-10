Корпорация МСП поддержит проект импортозамещающего цеха в Оренбургской области

Компания «Точная технодинамика» при поддержке Корпорации МСП запустит новый производственный цех площадью 3500 кв.м, сообщает пресс-служба организации.

Объект будет специализироваться на выпуске редукторов, комплектующих и ремонтной оснастки для ветрогенераторов. Запуск намечен на первый квартал 2026 года.

Общий объем инвестиций в проект составил более 210 млн рублей. По прогнозам, к 2030 году это позволит увеличить выручку компании более чем на 50% — до 2,8 млрд рублей. Производство станет частью программы импортозамещения критически важных элементов для объектов топливно-энергетического комплекса.

Корпорация МСП оказала поддержку проекту через Центр инвестиционного кредитования. Было предоставлено гарантийное обеспечение на сумму 117,2 млн рублей. Гарантийный фонд Оренбургской области дополнил поручительство на 9,4 млн рублей. Это позволило МСП Банку выдать кредит на сумму 180,3 млн рублей по льготной программе малых высокотехнологических компаний Минэкономразвития России и Корпорации МСП.

Развитие производства осуществляется в рамках офсетного договора с ПАО «Форвард Энерго», одним из крупнейших поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. Договор заключен в рамках программы «выращивания» поставщиков энергокомпании, реализуемой совместно с Корпорацией МСП.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич назвал этот проект примером комплексного подхода к использованию инструментов поддержки малого и среднего бизнеса.

«Заключение «офсета» обеспечило МСП-поставщику гарантированный долгосрочный заказ до 2030 года на сумму около 520 млн рублей. Далее в рамках центра инвестиционного кредитования мы полностью структурировали проект, вместе с местной РГО обеспечили необходимую гарантийную поддержку, которая позволила компании привлечь льготное финансирование по спецпрограмме для МТК», — отметил он.

По его словам, энергокомпания получит комплектующие для ветрогенераторов требуемого качества и в нужном объеме, а также сервисное обслуживание. В свою очередь, предприятие сможет расширить производственные мощности и внедрить новые технологии в рамках импортозамещения.