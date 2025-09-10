Компания Coca-Cola подала в суд на «Кока-кола компанию» из Южной Осетии

Американская Coca-Cola Company подала иск к ООО «Кока-кола компания» из Южной Осетии. Заявление зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

Иск поступил в суд 8 сентября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.

О выходе на российский рынок южноосетинского аналога напитка писал «Коммерсантъ» в марте этого года. В презентации для ретейлеров продукция компании позиционировалась как легальная за счет схемы использования товарного знака, говорилось в материале.

В России правообладателем товарных знаков Coke и Coca-Cola выступает американская The Coca-Cola Company. Срок действия исключительного права в конце 2022 года был продлен до 2032 года.

До этого президент X5 Group Екатерина Лобачева заявляла, что у американской компании Сoca-Cola не будет привилегий в случае ее возвращения на российский рынок.

Ранее сообщалось, что ушедшая компания PepsiCo хочет зарегистрировать в РФ новый товарный знак.