Стали известны шансы компании Сoca-Cola вернуться на российский рынок

Лобачева: у Сoca-Cola не будет привилегий в случае возвращения на рынок РФ

У американской компании Сoca-Cola не будет привилегий в случае ее возвращения на российский рынок. Об этом заявила президент X5 Group Екатерина Лобачева в беседе с РБК.

«Это не значит, что если они пришли, то мы сразу открыли им двери и поставили на полку», — сказала топ-менеджер.

По ее словам, после ухода популярных американских производителей на свободные места пришли российские компании. Так, Coca-Cola, по ее словам, успешно заместила марка «Добрый Кола». Лобачева добавила, что ушедшим брендам придется заново бороться за внимание потребителя, привыкшего к определенному ассортименту в супермаркетах.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что страна готова сказать западным компаниям «welcome», если они захотят вернуться на российский рынок. Но специальных преференций в Российской Федерации для ушедших брендов не будет.

По прогнозам Kokoc Group, в 2025 году в РФ могут вернуться 350 зарубежных компаний, которые покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. По мнению аналитиков, несмотря на свое отсутствие в России в течение почти трех лет, многие из этих компаний сохранили свое влияние. При этом эксперты не исключают, что некоторым брендам придется столкнуться с серьезными проблемами при возвращении на рынок РФ и заново привлекать внимание покупателей.

Ранее россияне назвали бренд, возвращение которого ждут больше всего.