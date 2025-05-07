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Ушедшая компания PepsiCo хочет зарегистрировать в РФ новый товарный знак

Компания PepsiCo хочет зарегистрировать в РФ товарный знак Rockstar
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Tingshu Wang/Reuters

Ушедшая из России компания PepsiCo планирует вернуться и зарегистрировать новый товарный знак «Rockstar». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что заявка от компании была подана 30 апреля.

Согласно документам, компания планирует производить и продавать в России различные напитки — воду, энергетики, фруктовые соки.

В 2022 году компания PepsiCo прекратила рекламную деятельность и продажу напитков на территории России. Также компания приостановила свою деятельность на Украине для обеспечения безопасности сотрудников и их семей.

До этого политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров говорил, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может вернуться на российский рынок к концу 2025 года.

Сипров добавил, что в числе первых в Россию вернутся такие бренды, как PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson и Nike. Также работу на российском рынке могут продолжить Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры.

Ранее в Госдуме оценили вероятность возвращения западных брендов в Россию.

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