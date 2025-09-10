На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне заявили о резком росте рабочей нагрузки при прежнем доходе

Почти 70% опрошенных россиян заявили о резком росте рабочей нагрузки при том же доходе
true
true
true
close
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (68%) опрошенных россиян заявили, что за последние два года их рабочая нагрузка значительно увеличилась, при этом доход остался на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Более половины респондентов (53%) считают, что уровень ответственности, который на них возложен, не соответствует зарплате. 47% сообщили, что им регулярно поручают задачи, не входящие в их обязанности и без компенсации. Еще 42% участников опроса указали, что в их компании более полутора лет не проводилась индексация зарплат. 29% респондентов отметили отсутствие карьерного роста и невозможность перейти на более высокую должность, несмотря на расширение зоны ответственности.

Среди наиболее раздражающих факторов россияне назвали необходимость быть постоянно на связи (42%), завышенные KPI (39%) и жесткие дедлайны (37%), а также невозможность планировать личное время (34%).

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее была названа максимальная средняя зарплата в сентябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами