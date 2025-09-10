Россияне заявили о резком росте рабочей нагрузки при прежнем доходе

Почти 70% опрошенных россиян заявили о резком росте рабочей нагрузки при том же доходе

Большинство (68%) опрошенных россиян заявили, что за последние два года их рабочая нагрузка значительно увеличилась, при этом доход остался на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Более половины респондентов (53%) считают, что уровень ответственности, который на них возложен, не соответствует зарплате. 47% сообщили, что им регулярно поручают задачи, не входящие в их обязанности и без компенсации. Еще 42% участников опроса указали, что в их компании более полутора лет не проводилась индексация зарплат. 29% респондентов отметили отсутствие карьерного роста и невозможность перейти на более высокую должность, несмотря на расширение зоны ответственности.

Среди наиболее раздражающих факторов россияне назвали необходимость быть постоянно на связи (42%), завышенные KPI (39%) и жесткие дедлайны (37%), а также невозможность планировать личное время (34%).

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее была названа максимальная средняя зарплата в сентябре.