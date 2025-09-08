Названа максимальная средняя зарплата в сентябре

Средняя зарплата, которую работодатели предлагают россиянам в сентябре, составила 80 тыс. рублей (+14% за год), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru (есть у «Газеты.Ru»). При этом есть ряд специалистов, которым компании готовы платить в несколько раз больше.

В сентябре самую высокую среднюю зарплату в стране предлагают, преимущественно, IT-специалистам и рабочим. Так, максимальные суммы дохода у DevOps-инженеров из сферы IT — 214,7 тыс. рублей. На втором месте — сварщики (200,4 тыс. рублей). Замыкают тройку лидеров токари и фрезеровщики с предложением зарплаты в 173,8 тыс. рублей в месяц. В топ-5 высокооплачиваемых работников также входят геологи, им работодатели предлагают 170 тыс. рублей. Замыкают пятерку лидеров геодезисты с заработной платой в 165,3 тыс. рублей в среднем.

Наименьшую заработную плату в сентябре предлагают дворникам (37,8 тыс. рублей в среднем), воспитателям и няням (42,7 тыс.), уборщикам (43,6 тыс.), режиссерам и сценаристам (45 тыс.), мерчендайзерам (48,2 тыс.), методистам (50 тыс.), учителям и преподавателям (52 тыс.), кассирам-операционистам (55,1 тыс.), операторам ПК (55,8 тыс.), медсестрам и медбратьям (57,4 тыс. рублей в среднем).

Ранее президент Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.