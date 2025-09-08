На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне смогут получить товары бесплатно

«Новые люди» предложили магазинам бесплатно отдавать товары за обман покупателей
Depositphotos

Депутаты фракции «Новые люди» предложили отдавать товары россиянам бесплатно, если их цена на кассе будет выше, чем в ценнике. Об этом пишет РИА Новости.

Авторами законопроекта о «честном чеке» стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Владимир Плякин, Ярослав Самылин и Антон Ткачев.

«В условиях действия правила «честный чек» заинтересованность магазинов в предоставлении ложных ценников исчезнет», — уверены «Новые люди».

По их мнению, администрациям магазинов будет невыгодно обманывать покупателей, если обнаружение злоупотреблений будет приводить к прямым убыткам.

До этого директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева рассказала, что перед покупкой товара необходимо убедиться, что стоимость на ценнике соответствует той, что указана на кассе. Она напомнила, что в случае, если при оплате клиенту озвучивают другую цену, он вправе потребовать, чтобы товар продали по стоимости, указанной на полке.

Ранее стало известно о массовом обмане россиян в популярной торговой сети.

