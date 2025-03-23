Стало известно о массовом обмане россиян в популярной торговой сети

Россияне начали массово жаловаться на сервис доставки сети гипермаркетов «Блюмарт». Об инциденте рассказала жительница Москвы по имени Марина в интервью изданию «Лента.ру».

По словам женщины, в ноябре 2024 года она заказала на сайте «Блюмарт» зеркало с подсветкой и душ. Представители магазина связались с ней через мессенджер и попросили оплатить покупку по реквизитам, поскольку в банке возникли проблемы с переводом по ссылке и QR-коду. Москвичка перевела организации 32479 рублей, однако кассовый чек за покупку так и не получила. Спустя пять дней женщине сообщили о задержке доставки и предложили заменить товар, либо подождать еще неделю.

Покупательница отказалась от предложения и попросила вернуть средства. Женщина заполнила заявление на возврат, согласно которому деньги должны были перевести на счет в течение 10 рабочих дней, однако средства на счет так и не поступили. В мессенджере представители гипермаркета предложили женщине обратиться в бухгалтерию и выслали номер телефона для связи.

«Он сбрасывается автоматически, то есть идет на него перевод, дальше сброс. Либо идет гудок-гудок-гудок, потом такая скрипящая какая-то тишина и опять же сброс», — рассказала Марина.

По данным издания, о похожих инцидентах сообщали и другие пользователи торговой сети.

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