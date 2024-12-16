Россиян предупредили о вернувшихся в магазины способах обмана

Магазины нередко обманывают покупателей ради увеличения выручки, но лишних трат можно избежать, если соблюдать ряд правил. Об этом заявила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, перед покупкой необходимо убедиться, что стоимость на ценнике соответствует той, что указана на кассе. В случае, если при оплате вам озвучивают другую цену, то вы вправе потребовать, чтобы товар продали по стоимости, указанной на полке, подчеркнула Яковлева.

Она добавила, что некоторые магазины включают вес упаковки в общую стоимость товара. Подобные действия являются нарушением правил торговли. В такой ситуации покупатель может потребовать пересчета стоимости.

Также в ряде магазинов переклеивают этикетки с истекшими сроками годности на более свежие. Яковлева посоветовала отказаться от покупки товаров, на которых наклеено несколько этикеток. В случае, если подобное произошло, покупатель имеет право вернуть его в магазин.

До этого управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал «Газете.Ru», что российское законодательство предусматривает множество способов подтверждения сделки купли-продажи без чека.

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