Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о вернувшихся в магазины способах обмана

Юрист Яковлева: магазины часто продают товар дороже, чем на ценнике

close
Максим Блинов/РИА Новости

Магазины нередко обманывают покупателей ради увеличения выручки, но лишних трат можно избежать, если соблюдать ряд правил. Об этом заявила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, перед покупкой необходимо убедиться, что стоимость на ценнике соответствует той, что указана на кассе. В случае, если при оплате вам озвучивают другую цену, то вы вправе потребовать, чтобы товар продали по стоимости, указанной на полке, подчеркнула Яковлева.

Она добавила, что некоторые магазины включают вес упаковки в общую стоимость товара. Подобные действия являются нарушением правил торговли. В такой ситуации покупатель может потребовать пересчета стоимости.

Также в ряде магазинов переклеивают этикетки с истекшими сроками годности на более свежие. Яковлева посоветовала отказаться от покупки товаров, на которых наклеено несколько этикеток. В случае, если подобное произошло, покупатель имеет право вернуть его в магазин.

До этого управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал «Газете.Ru», что российское законодательство предусматривает множество способов подтверждения сделки купли-продажи без чека.

Ранее россиянам рассказали, как тратить на еду меньше, не экономя на качестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами