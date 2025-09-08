На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Роснедр оценил запасы нефти в России

Казанов: запасов нефти хватит надолго при геологоразведке и их воспроизводстве
Shutterstock

Нефти в России хватит на все времена с учетом выполнения двух условий. Их назвал глава Роснедр Олег Казанов в беседе с ТАСС.

«Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов», — сообщил Казанов.

4 сентября президент России Владимир Путин оценил запасы угля в стране. По словам главы государства, в РФ есть достаточно большое количество угля различного класса, которого хватит чуть ли не на тысячу лет.

При этом он отметил, что в сфере энергетики есть много вопросов, которые требуют внимания. По словам президента, в частности, в России намечается дефицит газа. В связи с чем Путин призвал более эффективно использовать уголь в энергетике — «с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований».

До этого сообщалось, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали программу, сокращающую затраты энергии на добычу нефти на 5%.

Ранее Путин заявил, что РФ грозит потеря суверенитета при покупке всего за нефть и газ.

