Путин оценил, насколько хватит текущих запасов угля России

Текущих запасов угля России хватит на тысячу лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), пишет ТАСС.

«Есть достаточно большое количество угля различного класса, которого чуть ли не на тысячу лет хватит», — заявил Путин.

При этом он отметил, что в сфере энергетики есть много вопросов, которые требуют внимания. По словам главы государства, в частности, намечается дефицит газа. В связи с чем Путин потребовал более эффективно использовать уголь в энергетике — «с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований».

До этого заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов заявил, что текущих запасов угля России хватит еще на 500—600 лет, а если продолжить заниматься геологоразведкой — то и на 1000 лет.

По словам Исламова, мир всегда будет использовать уголь как энергоресурс, несмотря на «зеленую» повестку и мнение ряда мировых экспертов, что он вскоре исчезнет из энергобаланса. При этом он считает, что данное полезное ископаемое может стать полностью чистым с точки зрения как экологии, так и климата.

Ранее стало известно о риске существенного падения мировых цен на уголь.