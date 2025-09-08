ЕС рассматривает идею введения санкций против Казахстана

Евросоюз впервые рассматривает идею введения санкций против Казахстана из-за поставок ряда товаров в Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

»ЕС рассматривает возможность первого применения своего «инструмента по борьбе с обходом санкций» против Казахстана», — говорится в материале.

Это означает, что республике могут запретить импорт определенного набора оборудования, которое, согласно данным Евросоюза о торговле, по-прежнему в больших объемах перенаправляется в Россию, где используется для производства вооружений.

Применение этого инструмента требует обширных доказательств и, как и любые санкции ЕС, нуждается в поддержке государств-членов, подчеркивает Bloomberg.

По информации агентства, Европейский союз изучает возможность введения новых санкций в отношении нескольких российских банков и энергетических компаний в рамках последнего раунда мер по оказанию давления на президента Владимира Путина с целью добиться прекращения конфликта на Украине.

Планируемые ограничения также предусматривают меры против российских платежных систем, кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью.

Предлагаемый ЕС пакет санкций может измениться по мере его обсуждения в ближайшие дни и недели.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.