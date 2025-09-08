На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС рассматривает идею введения санкций против Казахстана

Bloomberg: ЕС впервые рассматривает идею введения санкций против Казахстана
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Евросоюз впервые рассматривает идею введения санкций против Казахстана из-за поставок ряда товаров в Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

»ЕС рассматривает возможность первого применения своего «инструмента по борьбе с обходом санкций» против Казахстана», — говорится в материале.

Это означает, что республике могут запретить импорт определенного набора оборудования, которое, согласно данным Евросоюза о торговле, по-прежнему в больших объемах перенаправляется в Россию, где используется для производства вооружений.

Применение этого инструмента требует обширных доказательств и, как и любые санкции ЕС, нуждается в поддержке государств-членов, подчеркивает Bloomberg.

По информации агентства, Европейский союз изучает возможность введения новых санкций в отношении нескольких российских банков и энергетических компаний в рамках последнего раунда мер по оказанию давления на президента Владимира Путина с целью добиться прекращения конфликта на Украине.

Планируемые ограничения также предусматривают меры против российских платежных систем, кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью.

Предлагаемый ЕС пакет санкций может измениться по мере его обсуждения в ближайшие дни и недели.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами