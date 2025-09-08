На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве Ирана рассказали о скорых поставках российского газа в республику

Посол Ирана Джалали: импорт газа из России в Иран начнется в ближайшие месяцы
true
true
true
close
Shutterstock

Россия начнет поставлять газ в Иран через несколько месяцев, в ближайшее время планируется визит делегации РФ в Тегеран для обсуждения вопроса цены. Об этом сообщает Jahan News со ссылкой на посла исламской республики в Москве Казема Джалали.

«Российские представители энергетического сектора приедут в Тегеран на следующей неделе для завершения переговоров по импорту газа из России», — сказал он.

По словам главы дипломатической миссии, все аспекты сделки, за исключением цены, уже согласованы. Джалали добавил, что первый этап поставок стартует через несколько месяцев, «но для второго и третьего потребуется инфраструктура». Инвестиции в ее создание взяла на себя российская сторона, заключил он.

До этого Джалали заявлял, что Исламская Республика ведет переговоры с «Газпромом». Дипломат отметил, что им уже удалось решить почти все вопросы по поставкам топлива через Азербайджан.

Летом прошлого года «Газпром» и иранская компания National Iranian Gas Company (NIGC) подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в республику. После этого исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что России принадлежит ключевая роль в превращении Исламской Республики в энергетический хаб региона. По его словам, через международный транспортный коридор Север — Юг топливо из РФ сможет поступать в другие части мира, а также в восточные и южные районы страны.

Ранее президент Ирана пообещал устранить препятствия на пути к сотрудничеству с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами