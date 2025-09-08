В посольстве Ирана рассказали о скорых поставках российского газа в республику

Россия начнет поставлять газ в Иран через несколько месяцев, в ближайшее время планируется визит делегации РФ в Тегеран для обсуждения вопроса цены. Об этом сообщает Jahan News со ссылкой на посла исламской республики в Москве Казема Джалали.

«Российские представители энергетического сектора приедут в Тегеран на следующей неделе для завершения переговоров по импорту газа из России», — сказал он.

По словам главы дипломатической миссии, все аспекты сделки, за исключением цены, уже согласованы. Джалали добавил, что первый этап поставок стартует через несколько месяцев, «но для второго и третьего потребуется инфраструктура». Инвестиции в ее создание взяла на себя российская сторона, заключил он.

До этого Джалали заявлял, что Исламская Республика ведет переговоры с «Газпромом». Дипломат отметил, что им уже удалось решить почти все вопросы по поставкам топлива через Азербайджан.

Летом прошлого года «Газпром» и иранская компания National Iranian Gas Company (NIGC) подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в республику. После этого исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что России принадлежит ключевая роль в превращении Исламской Республики в энергетический хаб региона. По его словам, через международный транспортный коридор Север — Юг топливо из РФ сможет поступать в другие части мира, а также в восточные и южные районы страны.

Ранее президент Ирана пообещал устранить препятствия на пути к сотрудничеству с РФ.