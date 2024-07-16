В Иране оценили роль России в превращении республики в газовый хаб

России принадлежит ключевая роль в превращении Ирана в энергетический хаб региона, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел исламской республики Али Багери Кани. Его слова приводит ТАСС.

Через международный транспортный коридор Север — Юг российское топливо сможет поступать в другие части мира, а также в восточные и южные районы Ирана, подчеркнул представитель МИД.

26 июня «Газпром» и иранская компания National Iranian Gas Company (NIGC) подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в республику.

На прошлой неделе Центробанк Ирана заявил о завершении интеграции российской платежной системы «Мир» к местной Shetab. Со следующего месяца иранцы смогут снимать рубли с карт Shetab в банкоматах, а в будущем россияне смогут расплачиваться своими картами в Иране.

Ранее Путин оценил рост товарооборота между Россией и Ираном.