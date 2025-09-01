Президент Ирана пообещал устранить препятствия на пути к сотрудничеству с РФ

Пезешкиан заявил, что займется устранением препятствий для сотрудничества с РФ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным пообещал проконтролировать устранение препятствий для сотрудничества Тегерана и Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Я лично взял под контроль реализацию всех достигнутых договоренностей между нашими странами и приложу максимум усилий для устранения всяческих препятствий на этом пути», — заявил Пезешкиан.

31 августа министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже заявил, что исламская республика планирует увеличить объем торговых сделок в сфере сельского хозяйства с Россией на 30-35%.

В январе текущего года Путин и Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее президент Ирана обсудил с Путиным строительство АЭС «Бушер».