Российским компаниям объявили предостережения из-за роста цен

Краснов: прокуроры объявили предостережения более 5 тыс. компаний из-за цен
Михаил Климентьев/РИА Новости

В первое полугодие 2025 года прокуроры объявили предостережения руководителям 5,3 тыс. хозяйствующих субъектов из-за роста цен. Об этом сообщил в интервью РБК генеральный прокурор Игорь Краснов.

Он назвал важной проблемой увеличение производителями цен на базовые товары и услуги. По словам Краснова, цены на социально значимые товары, пресечение сговоров в торговле, «накрутки» и другие злоупотребления на потребительских рынках — всегда находятся на его личном контроле.

Контроль за ценообразованием Генпрокуратура проводит совместно с правительством России, Федеральной антимонопольной службой, сельхозпроизводителями и ретейлерами. В качестве примера Краснов привел рекордный рост цен на картофель. По его словам, целый комплекс мероприятий, в том числе и при участии прокуроров, помог урегулировать цены на продукт, его стоимость снизилась.

Генпрокурор добавил, что в текущем году на фоне необоснованного роста оптово-отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло было внесено предостережение главам 12 крупнейших сельхозпредприятий.

Краснов подчеркнул, что речь идет не о каких-то деликатесах, дорожают картофель, яйца, молоко, масло, а этого нельзя допускать.

Ранее Путин сделал прогноз по поводу инфляции в России.

