Минпромторг спрогнозировал объем параллельного импорта по итогам 2025 года

Алиханов: объем параллельного импорта по итогам 2025 года составит $25 млрд
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Объем параллельного импорта в России по итогам 2025 года составит около $25 млрд. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

«По итогам 2025 года прогнозный объем параллельного импорта составит порядка $25 млрд. При этом отмечу, что мы последовательно идем по пути снижения объема товаров, поставляемых с помощью механизма параллельного импорта», — сказал Алиханов.

Алиханов отмечал, что объем ввезенных в Россию товаров с помощью механизма параллельного импорта за январь — июль 2025 года составил $14,6 млрд. По его словам, в июне этот объем составил около $1,6 млрд, а в июле $1,4 млрд. При этом в мае эта сумма была $2,3 млрд. Министр отметил, что произошло существенное снижение.

В июле Алиханов отмечал, что ограничение доступа зарубежных аналогов на российский рынок и субсидирование разработок отечественных компаний до момента занятия ими устойчивой позиции могут стимулировать спрос на новую российскую продукцию.

Ранее Алиханов перечислил востребованные за рубежом товары из России.

