На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия не пригласила США на «Мировую атомную неделю»

Лихачев: представители США не приглашены на Всемирную атомную неделю в Москве
true
true
true
close
mos.ru

Представители США не приглашены в Москву на международный форум «Мировая атомная неделя». Об этом сообщил РИА Новости глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

Форум, приуроченный к 80-летию российской атомной промышленности, пройдет с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ. Выставку посетят лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, а также главы международных организаций, представители государственных структур и крупных компаний, ученые и предприниматели.

Всего ожидается участие представителей более чем 105 государств. В рамках деловой программы впервые пройдет «атомный саммит».

В июле гендиректор «Росатома» сообщил, что на Всемирную атомную неделю будет приглашен глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Ранее сообщалось, что «Росатом» создаст космические аппараты для поиска внеземной жизни на Венере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами