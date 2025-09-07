Россия не пригласила США на «Мировую атомную неделю»

Лихачев: представители США не приглашены на Всемирную атомную неделю в Москве

Представители США не приглашены в Москву на международный форум «Мировая атомная неделя». Об этом сообщил РИА Новости глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

Форум, приуроченный к 80-летию российской атомной промышленности, пройдет с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ. Выставку посетят лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, а также главы международных организаций, представители государственных структур и крупных компаний, ученые и предприниматели.

Всего ожидается участие представителей более чем 105 государств. В рамках деловой программы впервые пройдет «атомный саммит».

В июле гендиректор «Росатома» сообщил, что на Всемирную атомную неделю будет приглашен глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Ранее сообщалось, что «Росатом» создаст космические аппараты для поиска внеземной жизни на Венере.