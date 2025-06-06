МАГАТЭ примет участие в осеннем мероприятии в Москве

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) станет участником Всемирной атомной недели, которая пройдет в Москве в сентябре текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Хорошая новость для мировой атомной индустрии заключается в том, что большое мероприятие будет проводиться во второй половине этого года в сентябре в России, в Москве, и МАГАТЭ собирается участвовать в этом мероприятии», — сказал глава агентства.

Он также назвал будущее мероприятие важным для развития мировой атомной индустрии.

6 июня в Калининграде прошли переговоры между главами МАГАТЭ и «Росатома». Незадолго до встречи ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. По мнению руководства станции, целью украинской армии было оказание давления на Гросси.

В феврале Гросси в ходе визита в Россию подчеркнул, что продолжение работы атомной электростанции в Запорожской области в условиях специальной военной операции является беспрецедентной ситуацией. Он добавил, что МАГАТЭ прикладывает усилия для предотвращения каких-либо «ядерных инцидентов» на этом инфраструктурном объекте.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ дали доступ для проверки ядерных объектов в Сирии.