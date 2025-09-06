На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле объяснили, каким иностранным компаниям будет дорого вернуться в Россию

Песков об ушедших западных компаниях: некоторым будет дорого возвращаться в РФ
Maxim Shemetov/Reuters

Россия будет вести уважительный диалог с компаниями, которые при уходе с рынка выполнили все обязательства, в отличие от бизнеса, который поступил «непорядочно». Об этом на полях ВЭФ в интервью ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, некоторые западные компании бросили все: «сотрудников и их зарплаты, социальные обязательства - и ушли».

«Всех надо пускать...им просто будет очень дорого сюда (в РФ) возвращаться. Они должны будут все оплатить все, что тогда недоплатили», — подчеркнул Песков.

С бизнесом, который уходя, оставлял за собой право вернуться, и выполнил все обязательства перед трудовыми коллективами и субъектами РФ, нужно вести «очень аккуратный, уважительный диалог, соблюдая наши интересы», заключил представитель Кремля.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут рассматривать возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно – не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Премьер отметил, что все решения по возвращению западного бизнеса в Россию будут приниматься индивидуально специальной комиссией.

Ранее в Кремле назвали выгодным для России возвращение западного бизнеса.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
