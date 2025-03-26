В кабмине рассказали, какие западные компании смогут вернуться в Россию

Мишустин: РФ рассмотрит возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно

Будет рассматриваться возвращение в Россию тех брендов, которые вели себя ответственно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — сказал он.

Мишустин отметил, что все решения по возвращению западного бизнеса в Россию будут приниматься индивидуально специальной комиссией.

Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные компании, ранее покинувшие российский рынок, планируют возобновить деятельность в стране. Однако, по словам главы государства, интересы отечественного бизнеса будут приоритетными.

Также российский лидер поручил правительству внимательно отслеживать сделки, связанные с возвращением западных компаний, которые ранее уходили из РФ, «хлопая дверью».

Ранее Путин высказался о западных компаниях, которые продолжают вести бизнес в РФ.