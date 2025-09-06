В Кремле назвали выгодным для России возвращение западного бизнеса

Россия заинтересована в возвращении западных компаний. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мне кажется, говорить о том, что мы не заинтересованы в возвращении этих компаний, было бы ошибочным. Любая экономика мира заинтересована в иностранных инвестициях, заинтересована в том, чтобы в страну приходили новые технологии, новые компетенции», — сказал он.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут рассматривать возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно – не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Мишустин отметил, что все решения по возвращению западного бизнеса в Россию будут приниматься индивидуально специальной комиссией.

Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные компании, ранее покинувшие российский рынок, планируют возобновить деятельность в стране. Однако, по словам главы государства, интересы отечественного бизнеса будут приоритетными.

