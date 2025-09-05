На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,2 трлн рублей в 2025 году

Ведяхин назвал вопрос устойчивого развития фактором конкурентоспособности
true
true
true
close
Depositphotos

У бизнеса растет интерес к продуктам в сфере устойчивого развития. Портфель ответственного финансирования Сбера по итогам семи месяцев текущего года превысил 4,2 трлн рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Вопрос устойчивого развития приобрtл особую значимость для всех участников рынка и уже стал фактором конкурентоспособности. Динамика портфеля Cбера подтверждает, что, поддерживая клиентов инновационными финансовыми инструментами, мы способствуем созданию условий для решения стратегической задачи по повышению привлекательности российского фондового рынка и достижению цели по увеличению его капитализации до 66% ВВП к 2030 году», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что рост капитализации компаний напрямую связан с укреплением доверия инвесторов, которое обеспечивается за счет внедрения ESG-принципов: прозрачности управления, предсказуемой дивидендной политики и социальной ответственности. По его мнению, это способствует повышению устойчивости бизнеса к кризисам и снижению инвестиционных рисков.

В Сбере отметили, что для достижения этих целей Банк России работает над повышением качества отчетности эмитентов, в том числе за счет раскрытия нефинансовых данных об экологических, социальных и управленческих практиках в годовых отчетах. Сообщается, что данные меры обеспечат финансирование трансформации экономики и будут способствовать росту компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами