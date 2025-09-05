Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,2 трлн рублей в 2025 году

У бизнеса растет интерес к продуктам в сфере устойчивого развития. Портфель ответственного финансирования Сбера по итогам семи месяцев текущего года превысил 4,2 трлн рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Вопрос устойчивого развития приобрtл особую значимость для всех участников рынка и уже стал фактором конкурентоспособности. Динамика портфеля Cбера подтверждает, что, поддерживая клиентов инновационными финансовыми инструментами, мы способствуем созданию условий для решения стратегической задачи по повышению привлекательности российского фондового рынка и достижению цели по увеличению его капитализации до 66% ВВП к 2030 году», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что рост капитализации компаний напрямую связан с укреплением доверия инвесторов, которое обеспечивается за счет внедрения ESG-принципов: прозрачности управления, предсказуемой дивидендной политики и социальной ответственности. По его мнению, это способствует повышению устойчивости бизнеса к кризисам и снижению инвестиционных рисков.

В Сбере отметили, что для достижения этих целей Банк России работает над повышением качества отчетности эмитентов, в том числе за счет раскрытия нефинансовых данных об экологических, социальных и управленческих практиках в годовых отчетах. Сообщается, что данные меры обеспечат финансирование трансформации экономики и будут способствовать росту компаний.