Сбер создал виртуального маркетолога-стратега

Сбер запустил новый сервис «Виртуальный маркетолог-стратег». Об этом сообщил зампред правления Сбеа Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме.

Инструмент предназначен для российских предпринимателей и призван повысить эффективность рекламных кампаний.

По словам Попова, сервис предоставляет владельцам бизнеса четкое представление о том, где и как привлекать клиентов, а также помогает рассчитать необходимый бюджет.

«Мы создали принципиально новый инструмент для предпринимателей, который переводит маркетинг из области интуитивных догадок в плоскость точных данных. СберТаргет аккумулирует всю аналитическую мощь экосистемы Сбера. Он оперирует огромными массивами информации о реальном покупательском поведении», — отметил он.

Сервис использует большие данные Сбера, внутреннюю базу знаний и современные AI-модели для сегментации клиентов. Работа основана на нейросети GigaChat для бизнеса и технологиях нейромаркетинга с поведенческой разметкой по 17 тыс. параметров. Предпринимателю достаточно ответить на вопросы в чате, чтобы получить персонализированную рекламную стратегию в формате интерактивного отчета.

Также искусственный интеллект анализирует исторические данные, выявляя ключевые тренды и паттерны поведения потребителей, что позволяет глубже понять целевую аудиторию. На основе этого генерируются рекомендации по использованию различных маркетинговых инструментов.

Попов подчеркнул, что система выстраивает детализированную и готовую к применению стратегию.

«Она учитывает все аспекты — от трендов рынка и анализа конкурентов до расчета бюджета, и прогноза ожидаемого результата. Это возможность принимать решения, основанные на глубокой аналитике, а не на предположениях, что повышает эффективность рекламных инвестиций», — сказал он.

Сервис уже доступен 200 тыс. предпринимателей через платформу СберБизнес. Он интегрирован в Giga-ассистент, созданный на базе GigaChat, и включен в базовую подписку СберТаргет. Доступ к решению можно получить в личном кабинете в разделе «Рекламные стратегии». Разработкой занималась дочерняя компания Сбера — Сбер Бизнес Софт.