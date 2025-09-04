«Донстрой» переносит сроки сдачи популярного ЖК

«Донстрой» снова переносит сроки сдачи 6-го квартала ЖК «Остров» — до 31 марта 2026 года. Об этом со ссылкой на письма застройщика клиентам написал Telegram-канал «Инсайдер.Главный по домам».

Ранее компания обещала завершить проект в начале 2025 года. Таким образом, жильцам придется ждать ввода дома в эксплуатацию еще больше года сверх первоначальных планов.

По информации дольщиков, на согласие с изменением условий договора им отвели всего пять дней. В противном случае клиенты рискуют затянуть процесс оформления жилья или даже столкнуться с пересмотром условий.

ЖК «Остров» на западе Москвы — один из самых масштабных проектов «Донстроя». В комплексе продаются квартиры бизнес- и премиум-класса. По данным ЦИАН и «Донстрой», стоимость студии в ЖК составляет более 19 млн рублей, «однушки» — начинается примерно от 25 млн рублей, «двушки» — от 37 млн, «трешки» — от 51 млн рублей. Высокая цена жилья не мешает спросу: проект остается одним из наиболее популярных в столице благодаря расположению у набережной и архитектурным решениям.

Ранее сообщалось, что элитный ЖК в Санкт-Петербурге утопает в плесени и мусоре.