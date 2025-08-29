Элитный ЖК в Санкт-Петербурге утопает в плесени и мусоре

«SHOT Проверка»: жители ЖК Neva Haus в Петербурге жалуются на плесень и мусор

Жители петербургского ЖК Neva Haus от застройщика «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» сообщили о крайне неудовлетворительном состоянии подъездов, паркинга, детской площадки и прилегающей территории, пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

По словам собственников, стены в общественных зонах покрыты следами повреждений, в помещениях появилась плесень, а вывоз мусора осуществляется нерегулярно.

Кроме того, жильцы утверждают, что вместо заявленных при продаже премиальных материалов отделки (в том числе мрамора) фактически используется более дешевая альтернатива — пластиковые панели.

Для подтверждения своих претензий инициативная группа собственников организовала независимую техническую экспертизу. Проверка выявила в двух корпусах комплекса, возведенного ЛСР, наличие солевой коррозии, разрушающей бетон и арматуру, а также очаги плесени, представляющие угрозу здоровью.

Трехкомнатные апартаменты в ЖК Neva Haus стоят более 57 млн рублей.

Ранее прокуратура не нашла оснований для уголовных дел в отношении «Самолета».