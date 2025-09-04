На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о возможности подрыва в будущем «Силы Сибири— 2»

Fox News: «Силу Сибири — 2» могут подорвать так же, как «Северные потоки»
Павел Львов/РИА «Новости»

Будущий газопровод из России в Китай «Сила Сибири — 2» может быть подорван так же, как это произошло с «Северными потоками». Об этом в прямом эфире заявил ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уоттерс.

Журналист отметил, что президент России Владимир Путин прокладывает большой газопровод в Китай. Предполагается, когда в следующем десятилетии газопровод вступит в строй, он будет обеспечивать 15% энергетических потребностей КНР.

В связи с этим Уоттерс предположил, что «кому-то» придется разбомбить «Силу Сибири — 2», как ранее «Северные потоки».

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания и Китайская национальная газовая корпорация CNPC (КННК) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток».

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее в США заявили, что «Сила Сибири — 2» может помешать США стать главным поставщиком энергоресурсов.

