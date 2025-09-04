Депутат рассказал, стоит ли удалять свои аккаунты в зарубежных соцсетях

Депутат Никитин: власти не обязуют россиян удалять свои аккаунты в зарубежных соцсетях

Государство не обязует россиян удалять свои аккаунты в зарубежных социальных сетях Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«При этом создаются условия для перехода на безопасные и легальные сервисы. Текущая тенденция показывает рост интереса россиян к отечественным площадкам. Российские соцсети предлагают качественные условия для общения, бизнеса и творчества. Разные аудитории находят подходящие форматы. Например, Telegram демонстрирует рост аудитории. Среднемесячный охват сервиса — 74% россиян. ВКонтакте активно развивает формат коротких видео», — отметил Никитин.

Он сослался на данные ВЦИОМ, согласно которым 58% граждан тревожит сохранность материалов на иностранных порталах. Депутат пояснил, что данные в этом случае находятся физически на сервере другой страны — значит, в другом правовом поле. Доступ к ним на некоторых платформах теперь затруднен, сказал Никитин. Он добавил, что на эту информацию не распространяется закон о защите персональных данных.

Один из возможных выходов — полное удаление учетной записи, отметил Никитин. По его мнению, это минимизирует цифровой след и возможные риски.

Ранее в России запретили размещать рекламу в Instagram* и Facebook*.