Cбер упростил финансирование индийского экспорта в Россию

Ведяхин на ВЭФ отметил уникальность индийского филиала Сбера
Aritra Deb/Shutterstock/FOTODOM

У Сбера предусмотрен комплекс мер для обеспечения более гладких расчетов, управления рисками и масштабирования инфраструктуры торговли в рупиях и рублях для бизнеса Индии и России. Об этом рассказал на полях Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил уникальность индийского филиала банка, который является самостоятельным лицензированным банком в Индии и тесно взаимодействует с хед-офисом в России.

Также Ведяхин сообщил, что Сбер объединяет усилия для развития финансовых и инфраструктурных решений. В частности, индийские поставщики теперь могут получить средства за товар, не дожидаясь истечения отсрочки по контракту.

«Средства предоставит филиал Сбера в Индии путем дисконтирования аккредитива или выдачи post-shipment-кредита, обеспеченного поступлением средств от российского покупателя. Сбер — один из крупнейших банков России, и мы хорошо понимаем статус каждого клиента, чтобы оценивать риски и делать процедуру быстрой и не обременительной для индийских заёмщиков», — заявил Ведяхин.

ВЭФ-2025
