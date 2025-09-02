Малые технологические компании создали тысячи новых рабочих мест

Малые технологические компании, получающие господдержку, развиваются в два раза быстрее остальных участников сегмента. Об этом свидетельствуют данные Корпорации МСП по итогам реализации программы льготного кредитования, запущенной совместно с Минэкономразвития России.

Сообщается, что суммарный доход МТК, воспользовавшихся программой, в 2024 году составил почти 265 млрд рублей. Средний доход на одну компанию вырос с 337 млн рублей в 2021 году (до запуска программы) до 926,2 млн рублей в 2024 году (+174,8%). В целом по сегменту МТК показатель увеличился на 77,4% — с 107,7 млн до 191 млн рублей.

Уточняется, что рост занятости в компаниях, вошедших в реестр Минэкономразвития, за три года составил 39%. С 2021 года они создали 50 тыс. новых рабочих мест — в среднем по 9 на одну компанию. Для сравнения, по сектору МСП занятость увеличилась на 748,2 тыс. человек, однако среднее число сотрудников на одно предприятие сократилось с 8,8 до 8,5.

«Малые технологические компании заняли важную нишу в экономике и во многих секторах. Они разрабатывают уникальную импортозамещающую продукцию и технологии, обеспечивающие технологический суверенитет страны. За счет своей маневренности и большей адаптивности по сравнению с крупным бизнесом способны создавать и выводить на рынок новые технологии и продукцию в более сжатые сроки.», — отметил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

На конец 2024 года получателями спецпрограммы для высокотехнологичных и инновационных компаний стали 286 МТК. Они создали 6,8 тыс. рабочих мест — почти по 24 на компанию, что в 2,5 раза выше среднего показателя по сегменту. В 2025 году финансирование получили еще 59 компаний. Общий объем заключенных договоров с начала действия программы превысил 56,7 млрд рублей.

«Малые технологические компании уже вышли за рамки технологических стартапов. Рост доходов и налоговых отчислений в бюджет демонстрирует их растущую роль в экономике страны, а рост числа новых рабочих мест делает их точкой притяжения высококвалифицированных кадров», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он также добавил, что такие компании сегодня формируют новый технологический ландшафт страны. И адресные госпрограммы позволяют таким компаниям развиваться в два раза быстрее, так как дают возможность привлекать необходимые финансовые ресурсы даже в условиях высокой ключевой ставки.

По данным корпорации, 44% участников программы работают в производстве, 19% — в сфере научных исследований и разработок, 11% — в машиностроении. По 6% приходится на химию, электротехнику и металлообработку. Среди других отраслей — авиастроение, медицина, сельское хозяйство, робототехника, энергетика, легкая и пищевая промышленность.