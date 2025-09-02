Названа доля бедных россиян к концу года

Доля россиян, которые получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, может достичь 7,6–7,9% населения (11,1–11,6 млн человек) во второй половине 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда.

«В 2024 году эта доля составляла 7,2%. Причины увеличения простые: цены растут заметно быстрее, чем МРОТ. В первом квартале 2025 года доля бедных была 8,1% — дальше обычно она снижается, но не настолько, чтобы перекрыть инфляцию. У Банка России цель по инфляции 4%, а фактическая инфляция по году ближе к 7–8% — то есть покупки дорожают быстрее обычного. Те, кто получают ближе к минимуму, теряют больше всех: «реальные деньги тают». Порог бедности поднялся с 15 552 рублей в 2024-м до 16 621 рубля в первом квартале 2025 года, отсюда «ножницы». Есть практическое правило из публичных обзоров: плюс 1 процентный пункт к инфляции чаще всего добавляет около 0,1–0,15 п.п. к доле бедных в том же году», — отметил Скуйбеда.

Чтобы минимизировать долю бедных, российским властям нужно индексировать детские и адресные выплаты по фактической инфляции ежеквартально, ввести доплаты работающим семьям с доходами 1,0–1,3 прожиточного минимума на человека, уверен экономист. Также, по его мнению, необходимо смягчить налоги и страховые взносы для зарплат до 30 тыс. рублей. С такими шагами шанс, что доля бедных будет 7,6%, без данных мер — 8,1–8,3% к декабрю.

