В России спрогнозировали инфляцию для бедных во второй половине года

Инфляция для малообеспеченных россиян составит 12% во втором полугодии 2025 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» эксперт аналитического центра Университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович.

По ее словам, инфляция для бедных традиционно выше среднего значения инфляции для людей со средним или высоким доходом , поскольку расходы на коммунальные платежи, еду и лекарства составляют до 80% всех расходов, а в некоторых случаях и более. Таким образом, даже небольшой рост цен в этих трех категориях значительно влияет на восприятие инфляции.

«Рост тарифов ЖКХ несомненно ухудшит ситуацию. Из положительных факторов можно было бы назвать традиционное снижение цен на сельскохозяйственную продукцию в конце лета, но инфляционные ожидания превышают 13%, это значительно выше оценок Минэкономразвития и Центробанка, что, возможно, станет одной из причин сохранения уровня цен и темпа инфляции. В конце года перед праздниками традиционно инфляция идет вверх. Так что, по итогам второго полугодия не стоит ожидать существенного снижения темпа инфляции. При сохранении текущих тенденций инфляция останется районе 9%. Но при этом много будет зависеть от курса рубля и денежно-кредитной политики ЦБ. Инфляция для малообеспеченных граждан во втором полугодии будет ощущаться в районе 12%. Это высокий уровень инфляции, его можно было бы компенсировать индексацией выплат, льготами или другими инструментами при наличии средств в бюджете», — отметила Федюкович.

Согласно статистике ЦБ на 21 июля, годовая инфляция в России составила 9,2%.

Уровень инфляции среди наименее обеспеченных слоев населения в июне существенно замедлился, следует из июльского отчета Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), опубликованного газетой «Коммерсант». По данным аналитиков, в течение последнего года инфляция для низкодоходных групп россиян была гораздо выше общей инфляции, порой вдвое превосходя ее, но сейчас разница сократилась до минимума — 10,5% против общероссийского показателя в 9,4%.

Ранее россиянам пообещали замедление инфляции.