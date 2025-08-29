На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центробанк анонсировал выпуск памятных монет, посвященных спортивным обществам России

ЦБ 1 сентября выпустит памятные монеты, посвященные российским спортивным обществам
Банк России

Центробанк 1 сентября выпустит новые памятные монеты серии «Российский спорт», посвященные спортивным обществам «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

Монеты будут отлиты из медно-никелевого сплава ценностью в 25 рублей. На лицевой стороне будет изображен герб России, над ним вдоль канта — надпись «Российская Федерация», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами. Помимо этого, на монете будет изображен товарный знак монетного двора, а также обозначение номинала и год выпуска.

На оборотной стороне памятных монет будут изображены символы спортивных клубов, выполненные в цвете, а также нанесена рельефная надпись с названием объединения.

Тираж монет составит по 50 тыс. штук каждого клуба.

11 августа Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету «Хоккей» серии «Российский спорт» номиналом три рубля. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения двух хоккеистов, борющихся за шайбу, и вратаря на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения ворот.

Ранее в Германии выпустили серебряную монету в честь Путина.

