ЦБ выпустит трехрублевую серебряную монету, посвященную хоккею

ЦБ РФ 11 августа выпустит трехрублевую серебряную монету , посвященную хоккею
Банк России

Банк России 11 августа 2025 года выпустит в обращение памятную серебряную монету «Хоккей» серии «Российский спорт» номиналом три рубля. Информация об этом появилась на официальном сайте ЦБ.

Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения двух хоккеистов, борющихся за шайбу, и вратаря на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения ворот; вверху справа по окружности будет расположена надпись «хоккей».

Первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой состоялся в 1946 году. На сегодняшний день в России существуют три профессиональные лиги, и одна молодежная.

С начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от международных турниров. 4 февраля 2025 года IIHF продлила отстранение, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее десять матчей СКА были перенесены без объяснения причины.

Зимние виды спорта
