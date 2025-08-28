На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Роскачестве рассказали, можно ли не сдавать деньги на ремонт в школе

В Роскачестве заявили, что принудительные сборы в школах незаконны
true
true
true
close
Shutterstock

Принудительные сборы в школах, в том числе на ремонт и подарки учителю, незаконны. Об этом заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.

Любое образование в России бесплатное. Это значит, что все необходимое для учебного процесса, включая ремонт, оборудование, учебники, зарплату охраны и уборщиц, финансируется из бюджета, отметил Поздняков.

«Никто не имеет права требовать или даже просто просить родителей «скинуться» на эти цели. Поборы на шторы, охрану, краску или подарки учителю — это незаконно. Ваше право — не сдавать эти деньги. И это не жадность, а законная позиция», — сказал он, подчеркнув, что запугивание ребенка в случае несдачи денег является абсолютно недопустимым и нарушением прав.

Когда у вас просят деньги, нужно обсудить этот вопрос с руководством школы, запросить письменное обоснование необходимости сборов. Если это не помогает, нужно обращаться в управление образования вашего города или региона, а при серьезных случаях можно обратиться в прокуратуру, добавил директор департамента Роскачества.

Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных у россиян цветов для 1 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами