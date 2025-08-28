В Роскачестве рассказали, можно ли не сдавать деньги на ремонт в школе

Принудительные сборы в школах, в том числе на ремонт и подарки учителю, незаконны. Об этом заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.

Любое образование в России бесплатное. Это значит, что все необходимое для учебного процесса, включая ремонт, оборудование, учебники, зарплату охраны и уборщиц, финансируется из бюджета, отметил Поздняков.

«Никто не имеет права требовать или даже просто просить родителей «скинуться» на эти цели. Поборы на шторы, охрану, краску или подарки учителю — это незаконно. Ваше право — не сдавать эти деньги. И это не жадность, а законная позиция», — сказал он, подчеркнув, что запугивание ребенка в случае несдачи денег является абсолютно недопустимым и нарушением прав.

Когда у вас просят деньги, нужно обсудить этот вопрос с руководством школы, запросить письменное обоснование необходимости сборов. Если это не помогает, нужно обращаться в управление образования вашего города или региона, а при серьезных случаях можно обратиться в прокуратуру, добавил директор департамента Роскачества.

