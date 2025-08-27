На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Sber Private Banking назвали лучшим банком для владельцев крупного частного капитала

Sber Private Banking возглавил рейтинг Forbes
Unsplash

Sber Private Banking занял первое место в рейтинге Forbes среди банков для владельцев крупного частного капитала в России, сообщает пресс-служба Сбера.

Forbes разделил участников на 4 группы: «платина», «золото», «серебро» и «бронза». Sber Private Banking попал в «платиновую» группу.

При составлении рейтинга эксперты Forbes учитывали активы, кредитные рейтинги, экспертную оценку, число клиентов и голосование участников рынка.

Также проводился опрос представителей банков и финансовых организаций.

В Sber Private Banking отметили, что клиенты могут получить помощь в решении практически любых жизненных задач.

