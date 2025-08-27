Sber Private Banking назвали лучшим банком для владельцев крупного частного капитала

Sber Private Banking занял первое место в рейтинге Forbes среди банков для владельцев крупного частного капитала в России, сообщает пресс-служба Сбера.

Forbes разделил участников на 4 группы: «платина», «золото», «серебро» и «бронза». Sber Private Banking попал в «платиновую» группу.

При составлении рейтинга эксперты Forbes учитывали активы, кредитные рейтинги, экспертную оценку, число клиентов и голосование участников рынка.

Также проводился опрос представителей банков и финансовых организаций.

В Sber Private Banking отметили, что клиенты могут получить помощь в решении практически любых жизненных задач.