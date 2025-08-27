Торговым центрам дали советы на случай остановки эскалаторов

Торговым центрам стоит заранее бронировать у экспертов время для технического освидетельствования эскалаторов и публиковать графики сервисных остановок, заявил «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«Сценарий «остановятся все эскалаторы вне метро» в реальности маловероятен. Речь идет о техническом освидетельствовании по новым правилам, а не о запрете эксплуатации. Да, в отдельных регионах возможны кратковременные остановки из-за узкого места – нехватки аккредитованных организаций и инспекторов, одновременно пришедших сроков и логистики запчастей. Но это управляемый риск: при своевременном планировании работ собственниками и гибком графике со стороны надзорных органов «эскалаторного краха» быть не должно. Со своей стороны ТПП РФ рекомендует собственникам ТЦ заранее бронировать время у экспертов, публиковать графики сервисных остановок. Регуляторам — предусмотреть краткий переходный период для бизнеса на получение необходимых документов», — отметил Катырин.

Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа обратился к руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой дать официальные разъяснения территориальным управлениям и участникам рынка относительно порядка эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года. Копия письма имеется в распоряжении «Коммерсанта». В пресс-службе ведомства сообщили, что обращение находится на рассмотрении, официальный ответ будет предоставлен позднее. Вопрос возник в связи с тем, что 1 сентября истекает срок действия всех технических освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных ранее сентября 2024 года. В соответствии с новыми правилами эксплуатации, вступившими в силу год назад, подобное оборудование, за исключением объектов метрополитена, должно проходить ежегодное освидетельствование. Однако бизнес столкнулся с проблемой: прежняя система аттестации организаций, проводивших такие проверки, была упразднена, а новая система сертификации пока не создана, отмечает СТЦ.

