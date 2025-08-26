Российское лифтовое объединение оценило вероятность остановки эскалаторов в ТЦ

Вряд ли эскалаторы, траволаторы и подъемные платформы для маломобильных россиян остановят с 1 сентября, заявил «Газете.Ru» гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов. Так он прокомментировал сообщения, что с 1 сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан.

«Самим россиянам ничего не грозит. Я надеюсь, что эскалаторы, траволаторы и особенно подъемные платформы для маломобильных россиян не остановят. Раньше были нормативные документы, в соответствии с которыми специалисты экспертных организаций проводили ежегодные технические осмотры траволаторов и эскалаторов. А сейчас, так как у них нет подручной нормативной базы, они этого делать не могут. Но это не говорит о том, что транспортные подъемные средства остановятся. Ростехнадзору нужно принять новые правила просто. До 1 сентября придется, наверное, принять такой переходный период и пока работать по старым правилам. Для людей действительно ничего не изменится. Кроме того, раз в год в разные даты все траволаторы и эскалаторы проверяют на безопасность», — отметил Харламов.

Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа направил письмо главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой разъяснить территориальным управлениям и участникам рынка порядок и правомерность эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года. Копия документа есть у газеты «Коммерсантъ». В ведомстве сообщили, что обращение рассматривается, а официальный ответ будет предоставлен позднее. Проблема связана с тем, что 1 сентября в России истекает срок действия всех технических освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных ранее 1 сентября 2024 года. Согласно правилам эксплуатации, вступившим в силу год назад, оборудование (за исключением метрополитена) должно проходить ежегодное техническое освидетельствование. Однако, как указывает СТЦ, бизнес столкнулся с трудностями: старая система аттестации организаций, проводящих освидетельствования, была отменена, а новая к настоящему моменту так и не создана.

Ранее сообщалось, что в России упали объемы производства лифтов.