На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России остановили прием почтовых отправлений с товарами в США

Почта России приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за пошлин
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Почта России с 26 августа приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за американских пошлин. Об этом сообщили в компании, передает «Интерфакс».

«Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года», — говорится в сообщении.

При этом отправка корреспонденции в Соединенные Штаты продолжится, добавил оператор.

До этого Бельгия, Норвегия, Молдавия, Швейцария и Швеция остановили отправку товарных посылок в Соединенные Штаты.

Почта Молдавии сообщила, что все товарные отправления в США будут облагаться пошлинами в размере от $80 до $200 за посылку в зависимости от тарифных ставок страны-отправителя. Для Молдавии она составит 25%, поэтому налог за посылку пришлось бы заплатить в размере $160.

Это связано с указом президента США Дональда Трампа о «Приостановке DutyFree De Minimis для всех стран», который вступит в силу 29 августа. Он отменяет беспошлинный ввоза товаров стоимостью до $800.

Ранее Трамп порадовался, что его называют «президентом Европы».

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами