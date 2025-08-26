В России остановили прием почтовых отправлений с товарами в США

Почта России с 26 августа приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за американских пошлин. Об этом сообщили в компании, передает «Интерфакс».

«Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года», — говорится в сообщении.

При этом отправка корреспонденции в Соединенные Штаты продолжится, добавил оператор.

До этого Бельгия, Норвегия, Молдавия, Швейцария и Швеция остановили отправку товарных посылок в Соединенные Штаты.

Почта Молдавии сообщила, что все товарные отправления в США будут облагаться пошлинами в размере от $80 до $200 за посылку в зависимости от тарифных ставок страны-отправителя. Для Молдавии она составит 25%, поэтому налог за посылку пришлось бы заплатить в размере $160.

Это связано с указом президента США Дональда Трампа о «Приостановке DutyFree De Minimis для всех стран», который вступит в силу 29 августа. Он отменяет беспошлинный ввоза товаров стоимостью до $800.

Ранее Трамп порадовался, что его называют «президентом Европы».