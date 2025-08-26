Российские банки обязали сообщать клиентам причины блокировок их счетов и карт

Центробанк (ЦБ) РФ обязал банки сообщать клиентам причины блокировок их счетов и карт. Об этом говорится в информационном письме на сайте регулятора.

«‎Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как кредитные организации не всегда понятно раскрывают причины своих действий», — сказано в нем.

Из сообщения следует, что финансовым организациям следует предоставлять своим клиентам полную информацию о том, на основании какого именно федерального закона и в соответствии с какой его нормой было принято решение о блокировке.

Банкам следует четко разграничивать требования закона N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», направленного на противодействие мошенникам, и закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ЦБ подчеркивает, что банки обязаны рассказать клиентам о мерах для защиты своих прав и снятия блокировок. По данным регулятора, есть случаи, когда банки ссылаются на два указанных закона, не имея при этом причин для двойных ограничений. В Банке России добавили, что такие эпизоды следует исключить.

Ранее банки стали чаще блокировать счета россиян из-за подозрительных переводов.