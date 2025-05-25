В России упали объемы производства лифтов

Объем производства лифтов в России в первом квартале 2025-го сократился на 10% год к году, до 5,4 тыс. единиц оборудования. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, причиной снижения объема производства лифтов в стране является упадок активности застройщиков в жилищном строительстве, а также сокращение закупок лифтов региональными фондами капитального ремонта для замены устаревшего оборудования.

Кроме того, на ситуацию повлияла высокая конкуренция с зарубежными игроками: местные производители проигрывают азиатским компаниям, прежде всего китайским, практически по всем направлениям, подчеркнул «Ъ».

Опрошенные изданием эксперты считают, что с учетом растущих издержек производства и в целом текущей экономической ситуации цены на лифтовое оборудование в России будут только расти. По их мнению, необходима глубокая модернизация лифтовой отрасли.

В феврале «Известия» со ссылкой на технического эксперта Национального лифтового союза (НЛС) Алексея Зоточкина писали, что в конструкции высокоскоростных лифтов и российского, и зарубежного производства найдены опасные недоработки, которые могут привести к падению. По его словам, в последние годы популярность набрали лифты с безредукторными лебедками. Диапазон скоростей таких лифтов «перекрывается за счет изменения скорости вращения электродвигателя». В процессе использования обнаружились недостатки, приводящие иногда даже к падению конструкции.

Зоточкин успокоил — в условиях штатной работы электросети такие подъемники безопасны. Опасность может возникнуть при грозе, пожаре или техническом сбое. К примеру, двигатель может не суметь затормозить лифт.

Ранее в Петербурге два человека получили травмы после обрушения лифта.